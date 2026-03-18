Estas son las cifras del tercer día de toque de queda en Ecuador

Policía y Fuerzas Armadas ejecutaron recorridos en Durán en el inicio del toque de queda.

La tercera noche y madrugada con toque de queda en cuatro provincias de Ecuador dejan 72 personas aprehendidas, según el último reporte de la Policía Nacional de Ecuador, emitido este miércoles 18 de marzo del 2026.

De acuerdo con la información, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan controles permanentes en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y El Oro, para combatir el crimen organizado.

En la tercera jornada también hubo 189 personas registradas, cinco armas blancas y de fuego.

En uno de los operativos, los uniformados encontraron a Rubén Zambrano Briones, considerado un objetivo criminal priorizado y a Gilmar G., señalado como persona de interés penal relevante.

En cuanto a los vehículos, la Policía detalló que se registro 115 vehículos y de ellos tres fueron retenidos y recuperados.

En total, entre las 23:59 y las 05:00 se reportaron 469 emergencias y se destruyó una infraestructura que utilizaban grupos criminales para sacar drogas del país.