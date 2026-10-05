Madre y familia de Joselyn Oña realizarán plantón en Criminalística, al norte de Quito

Joselyn Oña fue vista por última vez en la parada del Trole Hermano Miguel, en el sector de San Blas el 15 de mayo.

Los familiares de Joselyn Elena Oña Cando, cuyos restos pertenecerían presuntamente al cuerpo hallado la tarde del pasado sábado 3 de octubre en la quebrada del puente del Chiche, convocaron a un plantón este lunes 5 de octubre.

El mismo será frente a las instalaciones de Criminalística, en la avenida Mariana de Jesús, al norte de Quito.

“Unámonos en solidaridad para acompañar a su madre y familia, exijan justicia y que se respete su memoria”, señala la convocatoria difundida por los allegados.

Afiche de los familiares de Josleyn Oña sobre el plantón que se realizará este lunes 5 de octubre de 2026 frente a Criminalística. Cortesía

Coincidencias en las prendas y vestimenta

En declaraciones para Teleamazonas, Rocío Oña, prima de Joselyn, confirmó que las características físicas y la indumentaria halladas en la escena coinciden con las de la víctima.

Según detalló, la ropa, el calzado y el cabello corresponden a los de la joven desaparecida.

No obstante, la familia se encuentra a la espera de los resultados oficiales de cotejamiento genético y dactilar.

Por su parte, la abogada de la familia, Viviana Jaramillo, indicó que el cadáver fue trasladado a la morgue de Quito y que los procedimientos forenses de necropsia e identificación formal se ejecutarán recién este lunes.

Según la defensa, debido a la falta de personal especializado durante el fin de semana.

Investigación cuestionada

La jurista cuestionó el accionar de los agentes investigadores a cargo del caso, señalando que las autoridades contaban con indicios desde los primeros meses de la desaparición sobre la zona del puente del Chiche.

“Tuvieron la pista desde el inicio y aun así transcurrieron casi cinco meses para encontrar el cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición”. Viviana Jaramillo, abogada de la familia de Joselyn Oña

Además, indicó que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional han evitado pronunciarse de manera oficial hasta el momento.

Con el plantón frente a Criminalística, los familiares exigen respuestas claras sobre la causa de muerte, así como el avance acelerado de las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.