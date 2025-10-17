Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Sociedad

Educación abre más de 300 nuevas vacantes para docentes en Ecuador; ¿requisitos?

Los aspirantes a docentes para las unidades educativas fiscales y fiscomisionales podrán inscribirse desde el 18 hasta el 20 de octubre.

Hay nuevas vacantes para docentes a escala nacional

Ministerio de Educación

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

17 oct 2025 - 20:33

Unirse a Whatsapp

El Ministerio de Educación anunció la apertura de más de 300 nuevas vacantes para docentes que busquen laboral en unidades educativas fiscales y fiscomisionales del país. 

Esta convocatoria, que forma parte de una nueva fase del proceso Educa Empleo, estará abierta del sábado 18 al domingo 20 de octubre de 2025, a través de la plataforma oficial https://academico.educarecuador.gob.ec/educaempleo.

"Este proceso tiene como finalidad seleccionar a los aspirantes con los perfiles más idóneos para cubrir vacantes en instituciones fiscales y fiscomisionales", indicó el Ministerio de Educación 

Las vacantes son para trabajar bajo las modalidades de contrato ocasional o nombramiento provisional. La Cartera de Estado dijo que se priorizará a los perfiles "que demuestren vocación de servicio, compromiso con la educación pública y mejora del aprendizaje".

Los resultados se publicarán a partir del martes 28 de octubre. Y los seleccionados se incorporarán a las instituciones educativas desde noviembre de 2025.

Los participantes podrán obtener hasta 30 puntos al momento de su aplicación. La formación profesional tendrá un peso de 20 puntos y la experiencia docente será de 10 puntos.

Además, se otorgarán bonificaciones de hasta 10 puntos a quienes cumplan las siguientes condiciones:

  • Haber laborado en instituciones fiscomisionales y aplicar a ofertas de instituciones fiscomisionales.
  • Poseer la calidad de apto o elegible. 
  • Contar con un título de tercer nivel en educación obtenido en los últimos dos años
  • Tener un curso de etnoeducación.

Requisitos para aplicar a las vacantes

  • Poseer un título de tercer nivel debidamente registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador.
  • No estar vinculado laboralmente al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura bajo los regímenes LOEI o LOSEP.
  • Contar con certificación B2 en el caso de postular a la especialidad de inglés.
  • Presentar certificado de suficiencia lingüística registrado en el sistema CESLI, para vacantes en instituciones interculturales bilingües.
  • Cumplir con las disposiciones legales vigentes para el servicio público.

A través de la plataforma del Ministerio de Educación, los postulantes podrán aplicar hasta cinco vacantes por especialidad, ordenadas por prioridad. El sistema mostrará únicamente las opciones acordes a su formación académica.

Para la asignación de las vacantes, el sistema realizará una priorización considerando la cercanía de la vacante con el lugar de domicilio del aspirante, el puntaje obtenido y el orden de prioridad seleccionado.

En el caso de las vacantes ubicadas en instituciones de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, el sistema otorgará prioridad a los postulantes que hayan nacido o residan en dichas provincias mínimo durante seis años.

El Ministerio de Educación aclaró que el proceso de postulación es gratuito a través de los canales oficiales.

Te puede interesar