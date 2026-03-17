Hace 6 años la vida en Ecuador cambió tras el confinamiento por el covid-19

Según el INEC, en 2020 murieron 142 800 personas en Ecuador, la mayoría a causa del covid-19.

Este 17 de marzo se cumplen seis años desde que Ecuador tomó una de las decisiones más drásticas de su historia reciente: Confinar a la población para frenar el avance del covid-19.

Lo que inició como una medida temporal marcó un antes y un después en la vida cotidiana, la economía y la forma de relacionarse de los ciudadanos.

El 17 de marzo de 2020 entró en vigor el toque de queda a escala nacional y el confinamiento total para intentar frenar la propagación del virus y las muertes.

Ese mismo día también se dispuso la suspensión de vuelos y de clases presenciales, obligando a miles de personas a adaptarse, de forma abrupta, al teletrabajo y a la educación no presencial.

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Semanas después, en abril de 2020, la crisis alcanzó su punto más crítico en Guayaquil, ciudad que se convirtió en el epicentro de la pandemia en el país.

El colapso hospitalario y el incremento acelerado de fallecidos evidenciaron la magnitud de la emergencia sanitaria.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), publicadas el 19 de febrero de 2024, detallan que en 2020 murieron 142 800 personas, la mayoría a causa del covid-19, en Ecuador.

Luego, el 4 de mayo de 2020 el Gobierno implementó un sistema de semáforo epidemiológico, con el objetivo de regular la reapertura progresiva de actividades y contener los contagios según la situación de cada cantón.

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Con el paso de los meses, la llegada de las vacunas marcó un punto de inflexión. El 20 de enero de 2021 arribaron al país las primeras 8 000 dosis contra el covid-19, dando inicio al proceso de inmunización.

La flexibilización de las medidas avanzó paulatinamente. El 28 de abril de 2022 se eliminó el uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos, reflejando una mejora en los indicadores sanitarios.

Finalmente, el 11 de mayo de 2023, Ecuador declaró el fin de la emergencia sanitaria por el covid-19, cerrando oficialmente un capítulo que dejó profundas huellas en la sociedad.

A seis años de aquel confinamiento, el país no solo recuerda las restricciones, sino también las lecciones aprendidas por esta crisis global. Revisa a través de este carrusel en Instagram las anécdotas y testimonios sobre la pandemia que vivieron los periodistas y presentadores de Teleamazonas.