Agresión a equipo periodístico de Teleamazonas en marcha de organizaciones sociales en Quito
Los periodistas de Teleamazonas lograron ponerse a buen recaudo y se encuntran sanos tras este intento de ataque.
Organizaciones sociales y trabajadores realizaron una marcha en contra de las medidas del gobierno de Daniel Noboa.
API/HENRY LAPO
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Actualizada:
13 mar 2026 - 18:41
La tarde de este viernes 13 de marzo un equipo periodístico de Teleamazonas que registraba la marcha de organizaciones sociales y trabajadores en Quito, fue víctima de insultos y vejaciones por parte de participantes de la movilización.
La movilización fue convocada para las 15:00 para protestar contra las nuevas disposiciones laborales del Gobierno Central.
Una persona completamente salida de sus cabales gritó a la periodista y su camarógrafo y los acosó incitando al resto de los manifestantes a gritar a los periodistas; otra mujer se unió a los insultos.
En las escenas que se difundieron en redes sociales se ve como los periodistas se alejan del lugar mientras los acosadores los siguen; un camarógrafo de otro medio detiene al enardecido hombre para evitar más desmanes.
Los periodistas de Teleamazonas lograron ponerse a buen recaudo y se encuentran sanos tras este intento de ataque.
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