Agresión a equipo periodístico de Teleamazonas en marcha de organizaciones sociales en Quito

Organizaciones sociales y trabajadores realizaron una marcha en contra de las medidas del gobierno de Daniel Noboa.

La tarde de este viernes 13 de marzo un equipo periodístico de Teleamazonas que registraba la marcha de organizaciones sociales y trabajadores en Quito, fue víctima de insultos y vejaciones por parte de participantes de la movilización.

La movilización fue convocada para las 15:00 para protestar contra las nuevas disposiciones laborales del Gobierno Central.

Una persona completamente salida de sus cabales gritó a la periodista y su camarógrafo y los acosó incitando al resto de los manifestantes a gritar a los periodistas; otra mujer se unió a los insultos.

En las escenas que se difundieron en redes sociales se ve como los periodistas se alejan del lugar mientras los acosadores los siguen; un camarógrafo de otro medio detiene al enardecido hombre para evitar más desmanes.

Los periodistas de Teleamazonas lograron ponerse a buen recaudo y se encuentran sanos tras este intento de ataque.