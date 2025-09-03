Esto se sabe sobre la agresión que sufrió personal de salud del Hospital del Niño de Guayaquil

Personal de salud fue víctima de una agresión en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil, la noche del martes 2 de septiembre del 2025.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, mientras los médicos atendían a una bebé de seis meses que ingresó al área de Emergencias con convulsiones.

El hospital público, a través de un comunicado, aseguró que la menor recibió oxigenación, canalización, exámenes de laboratorio y logró estabilizarte. Sin embargo, en medio de la atención, un grupo de personas atacó al personal médico.

Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad interna y se dio aviso al ECU 911. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se desplegaron a la casa de salud para controlar los disturbios y detener a uno de los agresores, quien portaba un arma de fuego.

"Durante el ingreso un grupo de personas agredió al personal de salud, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y la notificación al ECU 911", indicó Hospital del Niño, en un comunicado.

La casa de salud rechazó los hechos de violencia en esa y otras casas de salud. "El Hospital Francisco Icaza Bustamante es una institución pediátrica de referencia nacional, reiteramos nuestro compromiso con la atención oportuna, segura y enmarcada en los protocolos sanitarios correspondientes".