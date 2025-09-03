Trabajadores de limpieza del Hospital de Calderón protestaron por más de 8 meses sin sueldo

Trabajadores de limpieza realizaron un plantón en el Hospital Docente de Calderón, este miércoles 3 de septiembre del 2025

Alrededor de 190 empleados de limpieza y seguridad del Hospital Docente de Calderón, en el norte de Quito, paralizaron sus labores y protagonizaron un plantón pacífico, este miércoles 3 de septiembre del 2025, para exigir el pago de sus salarios atrasados.

Con carteles en cartones y vuvuzelas, los trabajadores se concentraron en los exteriores de la casa de salud con mensajes como: 'Sin limpieza, no hay salud', 'tenemos que pagar el agua y la luz' y 'necesitamos pagar arriendo'.

Los trabajadores denunciaron que llevan más de ocho meses sin recibir remuneración pese a que no han dejado de trabajar y prestar sus servicios.

Santiago Padilla, jefe técnico de la empresa encargada de la limpieza, señaló que desde el inicio del contrato con el hospital no se ha cancelado ni un solo mes.

"Estamos reunidos aquí para exigir el pago de ocho meses de servicios, que hemos prestado y no hemos recibido ni un solo centavo", indicó Padilla.

“Hemos cubierto con recursos propios los costos de mano de by de materiales, pero ya es insostenible. Los trabajadores no tiene para comer ni para irse a casa. Exigimos nuestros sueldos", añadió.

Los reclamos por la falta de pagos de salarios se suman a otros problemas que enfrenta el sistema público de salud, como denuncias de pacientes por falta de medicamentos y casos de corrupción.

Padilla dijo que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas y las autoridades del hospital, pero que no han recibido respuestas sobre el pago de la deuda.

No es la primera vez que se realizan este tipo de reclamos, el pasado 1 de septiembre, en el hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Luz Elena Arismendi, también en Quito, hubo una protesta del personal de limpieza por falta del pago de sueldos.