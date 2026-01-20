Alerta Emilia por la desaparición en Quito de Yeray Nicolás Quishpe Sánchez, de 14 años

El joven de 14 años fue reportado como desaparecido en el norte de Quito.

Yeray Nicolás Quishpe Sánchez, de 14 años, fue reportado como desaparecido y se emitió una Alerta Emilia, este martes 20 de enero de 2026, para localizarlo.

Según información de la Fiscalía General, el adolescente fue visto por última vez el lunes 19 de enero, a las 18:13, en el sector de Las Casas, en el norte de Quito.

Según las investigaciones, el joven salió de su domicilio ubicado en las calles Obispo Díaz de la Madrid y la Isla, sector Las Casas, con dirección desconocida. Desde ese momento se desconoce su paradero.

Yeray Quishpe mide 183 centímetros, ojos cafés, piel trigueña y cabello negro. Salió de su casa vestido con una chompa negra y un pantalón verde.

La Fiscalía General pidió ayuda a la ciudadanía para localizarlo. "Si tienes información, comunícate al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486)", señaló el Ministerio Público.

¿Qué es y para qué sirve la Alerta Emilia?

La Alerta Emilia es un sistema de emergencia rápida para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en alto riesgo y que existe en Ecuador desde agosto de 2018.

Su origen se debe a un caso ocurrido en diciembre de 2017. Se trata de Emilia Benavides, una niña de 10 años, que fue secuestrada en Loja. Luego de cuatro días, se halló su cuerpo en una quebrada.

Su deceso está vinculado a una red de pornografía infantil. Ese caso y el ejemplo del sistema de búsqueda de menores estadounidense y aplicado en decenas de países, llamado Alerta Amber, inspiró a las autoridades.

Así construyeron la herramienta que permita la ubicación temprana de los niños desaparecidos, para intentar evitar los desenlaces fatales.