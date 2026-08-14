Anahí Solano es la primera ecuatoriana en obtener una beca en Berklee para estudiar música

El talento musical ecuatoriano llegará a una de las instituciones más reconocidas del mundo. Anahí Solano Vásquez, una joven de Cuenca, se convirtió en la primera mujer en obtener una beca presidencial en el Berklee College of Music.

La beca fue otorgada entre Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos, y la Fundación Cultural Latin Grammy.

Este beneficio está valorado en aproximadamente USD 275 000 y cubrirá los cuatro años de formación profesional de la joven, además de gastos de matrícula, alojamiento y equipo tecnológico.

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Una pasión por la música desde niña

Anahí, de 18 años, comenzó su formación musical desde temprana edad. A lo largo de los años aprendió a tocar violín, guitarra y piano. Sin embargo, el instrumento con el que más se identifica es el bajo eléctrico.

La institución estadounidense reconoció a Solano no solo por sus habilidades como multiinstrumentista, sino también por su trabajo como creadora de contenido musical y su proyección como música profesional para giras y sesiones.

La joven cuencana viajará el 21 de agosto a Boston, donde comenzará su formación en Berklee College of Music. Esa institución es reconocida por formar a destacados artistas y profesionales de la industria musical.