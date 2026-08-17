Curso corte y confección en Guayaquil: cómo inscribirse gratis

Mayores de edad pueden acceder gratis a un curso de corte y confección en Guayaquil.

El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE), abrió nuevos cupos para el Taller de Corte y Confección, Módulo 1, Prendas Básicas.

La capacitación forma parte de la oferta de talleres de DASE, que graduó en su última promoción a 156 personas.

En este módulo los participantes aprenderán sobre técnicas de patronaje, corte y confección para elaborar prendas básicas.

Requisitos y fechas de inscripción para el taller en Guayaquil

El curso se dictará en el Centro de Capacitación Continua ZUMAR, sector Bastión Popular (frente a la séptima etapa de Mucho Lote 1 y Av. Manuel Gómez Lince).

DASE también cuenta con capacitaciones en otras áreas de actividades productivas.

Las personas interesadas en ocupar uno de los nuevos cupos deben acercarse del 17 al 21 de agosto de 2026 para realizar el proceso correspondiente en DASE EP.

Las clases se iniciarán el 1 de septiembre y están habilitados 90 nuevos cupos.

El requisito principal es que la persona sea mayor de edad y pueda acceder de manera presencial a los cursos que se impartirán en jornadas matutina y vespertina.