Buscan a Blanca Caisaguano Tonato, desaparecida en Pintag, en Quito

Blanca Mercedes Caisaguano Tonato fue vista por última vez el 16 de junio de 2026 en el sector de Pintag, en Quito.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Blanca tiene ojos cafés y cabello color negro.

Policía solicita cualquier información

Tiene 31 años. Es de contextura normal y mide aproximadamente 1,55.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizarla.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).