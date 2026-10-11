Cambios bruscos de clima en Ecuador: las recomendaciones para prevenir contagios

¿Qué hacer frente a enfermedades virales que aparecen en el cambio climático? Médico da recomednaciones para el cuidado de la salud.

Las variaciones drásticas de temperatura registradas en Quito y otras ciudades de Ecuador han derivado en un incremento de infecciones respiratorias virales.

Ante este escenario, las autoridades de salud hacen un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones, evitar la automedicación y mantener medidas básicas de higiene en hogares y espacios de trabajo.

El Dr. Darío Portilla, subdirector médico de la Unidad Metropolitana de Salud Centro en Quito, explicó a Teleamazonas que las condiciones climáticas no son la causa directa de las dolencias.

Sin embargo, sí crean el entorno propicio para la propagación de virus.

"Los cambios de clima favorecen la circulación viral y hacen que las personas estén más expuestas a infecciones respiratorias". Dr. Darío Portilla, subdirector médico de la Unidad Metropolitana de Salud Centro en Quito.

El médico señala que las condiciones climáticas no son la causa directa de las dolencias. Sin embargo, favorecen a la circulación viral. Pexels

Cuidado prioritario y no automedicarse

Durante esta temporada, las afecciones más recurrentes en las consultas médicas son el resfriado común y los cuadros gripales.

El Dr. Portilla enfatizó que la población debe proteger especialmente a los grupos de mayor riesgo.

En estso están: niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial.

Para el Dr. Portilla una de las reglas de oro para los pacientes que presentan síntomas es que no se automediquen. Pexels

Asimismo, la autoridad médica hizo una clave de advertencia frente al consumo indebido de fármacos: está prohibido automedicarse.

La gran mayoría de estas afecciones son de origen viral, por lo que el uso de antibióticos resulta ineficaz y contraproducente.

Prevención y hábitos saludables

Para reducir el riesgo de contagio, la Unidad Metropolitana de Salud Centro recomienda aplicar normas sencillas en la rutina diaria:

Higiene constante: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o aplicar alcohol en gel.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o aplicar alcohol en gel. Etiqueta de estornudo: Cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando usar las manos.

Cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando usar las manos. Aislamiento preventivo: Si presenta síntomas respiratorios, evite el contacto cercano con otras personas, en especial con niños o adultos mayores.

Si presenta síntomas respiratorios, evite el contacto cercano con otras personas, en especial con niños o adultos mayores. Ventilación de espacios: Mantener los ambientes ventilados de forma segura, incluso en días fríos o de lluvia.

Mantener los ambientes ventilados de forma segura, incluso en días fríos o de lluvia. Vacunación: Conservar al día el esquema de vacunas en los grupos prioritarios.

La prevención y los habitos saludables son los puntos claves para evitar cualquier riesgo de enfermedad.

Finalmente, el especialista recordó la importancia de fortalecer el sistema inmunológico mediante hábitos saludables.

En estos están una alimentación equilibrada, hidratación adecuada, actividad física regular y un descanso reparador.

Los pacientes con enfermedades crónicas deben continuar con sus controles habituales sin esperar a que sus síntomas se agraven para acudir al médico.