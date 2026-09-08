Familiares de Lizeth Bunshi realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional

Familiares y amigos de Lizeth Bunshi, exigen Justicia por su muerte, en un planton en el sector de la Asamblea Nacional.

"Justicia, justicia, justicia para Lizeth". Este grito resonó este martes 8 de septiembre de 2026, en los exteriores de la Asamblea Nacional, en el centro norte de Quito.

Eran los familiares y amigos de Lizeth Bunshi exigiendo que haya celeridad en la investigación del caso por la desaparición y muerte de la mujer de 29 años.

Hermana de Lizeth Bunchi en los exteriores de la Asamblea Nacional. API

Lizeth Bunshi fue reportada como desaparecidad el 19 de julio y fue hallada sin vida el pasado 25 de agosto. Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en el río Machángara, en el sector de Guápulo, en Quito.

El domingo 6 de septiembre se tenía previsto realizar la reconstrucción de los hechos en el sector de la exterminal de Cumandá, donde fue vista por última vez. Sin embargo, y por segunda ocasión, la diligencia fue suspendida.

Por este caso hay una persona detenida. Cristian Gonzalo V. L., quien habría estado con Lizeth la noche de su desaparición. Inicialmente la justicia lo procesó por el presunto delito de desaparición involuntaria.

Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, la defensa de la familia solicitó una reformulación de cargos por el delito de femicidio.