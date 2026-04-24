Celulares en clases: Ecuador mantiene reglas en 2026

El Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00015-A marcó un antes y un después en el uso de celulares dentro de las instituciones educativas.

La norma busca evitar distracciones, proteger a los estudiantes y ordenar el uso de la tecnología en las aulas.

Prohibiciones según el nivel educativo

El reglamento establece diferencias claras dependiendo de la edad de los estudiantes. Mientras más pequeños, más estricta es la restricción del uso de celulares.

Nivel educativo Uso de celulares Condiciones Inicial Prohibido No recomendado bajo ningún contexto Educación General Básica Prohibido Restringido por razones pedagógicas Bachillerato Permitido con restricciones Solo para actividades académicas y con supervisión docente

Uso pedagógico bajo control

En el nivel de Bachillerato, los celulares pueden ser una herramienta educativa. Los docentes podrán autorizarlos para investigaciones, proyectos o actividades digitales, siempre de forma planificada.

Esto significa que no se pueden usar libremente, sino únicamente cuando el profesor lo indique como parte de la clase.

Excepciones que sí permiten celulares

La norma contempla algunos casos especiales donde el uso está permitido en cualquier nivel. Por ejemplo, por motivos de salud, discapacidad o barreras de idioma.

También se habilita el uso en situaciones de emergencia, como desastres naturales o riesgos que pongan en peligro a los estudiantes.

Reglas también para docentes

El acuerdo no solo regula a los estudiantes tambipén los docentes y personal administrativo deben cumplir reglas claras sobre el uso de sus dispositivos.

Por ejemplo, tienen prohibido usar el celular con fines personales durante clases o difundir imágenes de estudiantes sin autorización firmada de los representantes legales.

Sanciones por uso indebido

El incumplimiento de estas normas puede traer consecuencias importantes, dependiendo de la gravedad del caso.

Tipo de falta Sanción Consecuencia Uso en exámenes Falta académica Sanción por deshonestidad Acoso o cyberbullying Falta grave Proceso administrativo y posible acción legal Contenido sexual o ilegal Muy grave Acciones penales Uso indebido de imágenes Sanción administrativa Posibles procesos legales

Control de internet y redes en escuelas

Las instituciones educativas también deberán restringir el acceso a redes sociales y páginas no adecuadas en sus sistemas de internet. Esto busca reducir riesgos y mejorar el entorno digital dentro de los planteles.

Además, cada institución deberá actualizar su Código de Convivencia para incluir estas nuevas reglas.