Christian Beltrán, reportado como desaparecido, fue localizado sin vida en Quito

Christian Beltrán, que estaba reportado como desaparecido desde el 14 de agosto de 2026, fue localizado sin vida

Christian Beltrán Veloz, de 37 años, quien estaba reportado como desaparecido desde el viernes 14 de agosto de 2026, fue localizado sin vida en el sur de Quito, según información de la Policía Nacional.

La denuncia fue presentada por su hermana, Maritza Beltrán, luego de que el hombre saliera del domicilio de sus padres alrededor de las 20:30 del 14 de agosto y no regresara.

En un parte policial al que Teleamazonas.com tuvo acceso consta que Christian había indicado que saldría a realizar un depósito relacionado con una deuda bancaria.

Como no regresó a casa, sus familiares revisaron una computadora y encontraron una sesión de WhatsApp abierta. Allí descubrieron que él había salido con un amigo a una discoteca. Y desde entonces se desconocía su paradero.

Fue encontrado en una vía pública

Como parte de las labores de búsqueda, investigadores revisaron cámaras de seguridad y realizaron verificaciones en el sector de la avenida Pedro Vicente Maldonado y pasaje S38, en Quitumbe.

En ese lugar, los agentes hablaron con un comerciante, quien informó que el sábado 15 de agosto, alrededor de las 10:00, personal de la Policía Nacional y Medicina Legal realizaron el levantamiento de una persona fallecida encontrada en la vía pública.

Los investigadores se contactaron con el personal de Muertes Violentas que estuvo de turno ese día y accedieron a un registro fotográfico de la persona que había sido ingresado como N.N. Los familiares de la víctima vieron la fotografía y reconocieron que sí se trataba de Christian Beltrán.

Según las primeras investigaciones policiales, el joven habría sido víctima de robo con el uso de escopolamina u otra sustancia altamente tóxica.