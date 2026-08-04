Gobierno instala la Comisión de Equidad en Salud: Conoce sus cuatro líneas de acción

El 3 de agosto se realizó la instalación de la Comisión Nacional de Equidad en Salud.

Con el objetivo de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, el Ministerio de Salud instaló, el lunes 3 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Equidad en Salud.

Este espacio tiene como objetivo "impulsar políticas públicas que reduzcan las inequidades y garanticen un acceso más justo a la salud para todos los ecuatorianos".

La Comisión Nacional de Equidad en Salud fue creada mediante el Acuerdo Ministerial N.° 00009-2026. Durante la sesión realizada el 3 de agosto, los integrantes de la Comisión aprobaron las líneas estratégicas que orientarán su plan de trabajo.

En la reunión participaron delegados técnicos del Ministerio de Salud, miembros permanentes y colaboradores externos, quienes definieron acciones encaminadas a “reducir brechas de acceso y promover que todas las personas, sin importar su condición, ejerzan plenamente su derecho a la salud”.

“Las desigualdades en salud representan uno de los mayores desafíos para el desarrollo de los países, pues las diferencias en el acceso a oportunidades, servicios y condiciones de vida inciden directamente en la calidad de vida de la población”, indicó esa Cartera de Estado.

Cuatro líneas de acción del plan de trabajo de la Comisión

Entre las principales acciones de la Comisión consta:

1. Fortalecer la medición , análisis y monitoreo permanente de desigualdades sociales en salud.

, y monitoreo permanente de desigualdades sociales en salud. 2. Consolidar la institucionalización del enfoque de equidad en las políticas públicas , programas, servicios y normativa del sector.

3. Promover la articulación intersectorial y multinivel para reducir inequidades .

4. Fortalecer capacidades técnicas de actores involucrados, consolidando una respuesta coordinada y sostenible frente a este desafío nacional.

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, quien preside la Comisión, señaló que este organismo aspira a convertirse en un referente nacional y regional en materia de gobernanza sanitaria. Además, enfatizó que el propósito es "impulsar transformaciones sostenibles hacia un sistema de salud justo, inclusivo y centrado en las personas y los derechos”.

Por su parte, el viceministro de Gobernanza de la Salud, Álvaro Molina, destacó que la equidad en salud requiere el trabajo conjunto de distintas instituciones y sectores, pues dijo que las desigualdades no pueden abordarse únicamente desde el ámbito sanitario.