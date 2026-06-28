'Huertitos Sensoriales' buscan fortalecer el desarrollo de la primera infancia

Niños y Niñas de Quito Wawas se beneficiarán de huertos sensoriales.

Los "huertitos sensoriales" nacen como una iniciativa que busca que niños y niñas fortalezcan su conexión con la naturaleza.

De acuerdo con la información del Patronato Municipal San José, los huertos funcionan como áreas de juego ecológicas y actividades pedagógicas para que la primera infancia conecte con la naturaleza a través aprendizajes experienciales.

Beneficiarios del proyecto

180 niñas y niños de entre 1 y 3 años se beneficiarán de estos espacios educativos bioculturales en cuatro Centros de Desarrollo Infantil Quito Wawas.

Según la información, el proyecto contempla procesos de formación para docentes y familias en temas de sostenibilidad, agricultura ecológica y cuidado de los huertos sensoriales.

“Estos espacios permitirán que las niñas y niños crezcan en contacto con la naturaleza, desarrollen nuevas habilidades y fortalezcan su vínculo con el entorno desde sus primeros años de vida”, señaló la directora ejecutiva del Fondo Ambiental, Mónica Reinoso.