Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

'Huertitos Sensoriales' buscan fortalecer el desarrollo de la primera infancia

La implementación de huertos sensoriales busca que niños y niñas fortalezcan su conexión con la naturaleza. 

Niños y Niñas de Quito Wawas se beneficiarán de huertos sensoriales.

Municipio de Quito

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

28 jun 2026 - 07:00

Unirse a Whatsapp

Los "huertitos sensoriales" nacen como una iniciativa que busca que niños y niñas fortalezcan su conexión con la naturaleza.  

De acuerdo con la información del Patronato Municipal San José, los huertos funcionan como áreas de juego ecológicas y actividades pedagógicas para que la primera infancia conecte con la naturaleza a través aprendizajes experienciales.

Beneficiarios del proyecto 

180 niñas y niños de entre 1 y 3 años se beneficiarán de estos espacios educativos bioculturales en cuatro Centros de Desarrollo Infantil Quito Wawas.

Según la información, el proyecto contempla procesos de formación para docentes y familias en temas de sostenibilidad, agricultura ecológica y cuidado de los huertos sensoriales.

“Estos espacios permitirán que las niñas y niños crezcan en contacto con la naturaleza, desarrollen nuevas habilidades y fortalezcan su vínculo con el entorno desde sus primeros años de vida”, señaló la directora ejecutiva del Fondo Ambiental, Mónica Reinoso.

Te puede interesar