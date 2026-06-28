'Huertitos Sensoriales' buscan fortalecer el desarrollo de la primera infancia
La implementación de huertos sensoriales busca que niños y niñas fortalezcan su conexión con la naturaleza.
Niños y Niñas de Quito Wawas se beneficiarán de huertos sensoriales.
Municipio de Quito
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Actualizado:
28 jun 2026 - 07:00
Los "huertitos sensoriales" nacen como una iniciativa que busca que niños y niñas fortalezcan su conexión con la naturaleza.
De acuerdo con la información del Patronato Municipal San José, los huertos funcionan como áreas de juego ecológicas y actividades pedagógicas para que la primera infancia conecte con la naturaleza a través aprendizajes experienciales.
Beneficiarios del proyecto
180 niñas y niños de entre 1 y 3 años se beneficiarán de estos espacios educativos bioculturales en cuatro Centros de Desarrollo Infantil Quito Wawas.
Según la información, el proyecto contempla procesos de formación para docentes y familias en temas de sostenibilidad, agricultura ecológica y cuidado de los huertos sensoriales.
“Estos espacios permitirán que las niñas y niños crezcan en contacto con la naturaleza, desarrollen nuevas habilidades y fortalezcan su vínculo con el entorno desde sus primeros años de vida”, señaló la directora ejecutiva del Fondo Ambiental, Mónica Reinoso.
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