Actor David Reinoso resulta herido tras accidente de tránsito en Samborondón

El actor y comediante ecuatoriano David Reinoso resultó herido luego de sufrir un accidente de tránsito cuando la motocicleta en la que viajaba junto a su hijo fue impactada por un automóvil en la vía a Samborondón, Guayaquil.

Tras el siniestro, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observaba al artista con la vestimenta rasgada y varias lesiones visibles.

De acuerdo con la información, el hijo del actor permanece estable luego de ser intervenido por quemaduras de segundo grado.

Reinoso continúa bajo observación médica

Mientras que, David Reinoso salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y será sometido a una cirugía para tratar una fisura en la clavícula y lesiones en uno de sus hombros.

David Reinoso, de 54 años, es una figura reconocida de la televisión ecuatoriana por su trayectoria en la comedia y por interpretar personajes como José Chalén, conocido popularmente como "El Cholito".

Familiares, colegas y seguidores del actor han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para él y su hijo, mientras ambos continúan bajo observación médica.