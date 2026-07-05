La policía resguardó el hotel de concentración de Inglaterra en México

La selección de Inglaterra reforzó las medidas de seguridad en torno a su hotel de concentración en la Ciudad de México para evitar que aficionados mexicanos repitieran las serenatas que días atrás rodearon la concentración de Ecuador antes de su partido del Mundial 2026.

Medios mexicanos y británicos informaron que las autoridades implementaron un operativo especial en la zona de Santa Fe, donde se hospeda el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, con el objetivo de garantizar el descanso de los jugadores antes del encuentro de octavos de final frente a México.

Operativo de seguridad en el hotel

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalaron filtros, restringieron el acceso vehicular y cerraron vialidades cercanas al hotel para impedir concentraciones masivas de aficionados.

De acuerdo con reportes de medios locales, únicamente residentes, huéspedes y personas autorizadas pudieron ingresar al perímetro de seguridad.

Mientras que varios aficionados que permanecían en los alrededores fueron retirados por la policía para evitar cualquier intento de serenata.

El antecedente de Ecuador

Las medidas fueron adoptadas después de la queja presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la FIFA, tras denunciar que un grupo de aficionados mexicanos realizó una serenata frente al hotel de la Tri la noche previa al partido de dieciseisavos de final.

La Asociación Inglesa de Fútbol buscó evitar una situación similar y, según la BBC, incluso mantuvo en reserva la ubicación de la concentración durante varios días como parte de su estrategia de seguridad.