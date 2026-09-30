Lo que se sabe de la desaparición de Daniela Astudillo cerca de una quebrada en Ambato

Daniela Astudillo desapareció la tarde del domingo 27 de septiembre de 2026 en el sur de Ambato.

Han transcurrido tres días desde la desaparición de Daniela Estefanía Astudillo Mesías, de 32 años, registrada el domingo 27 de septiembre de 2026 en el sector Techo Propio, al sur de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

En entrevista para Teleamazonas.com, Carolina Bastidas, prima de la desaparecida, detalló la cronología de los hechos.

Todo comenzó cuando Daniela salió a pasear a su mascota y encontró a un gato en estado de vulnerabilidad.

Debido a su afinidad por los animales, decidió llevar a su inmueble para socorrerlo e informó del hallazgo a su pareja enviándole una fotografía.

Poco después, el felino falleció. Según el testimonio de los familiares, testigos observaron a Daniela dirigiéndose hacia el filo de una quebrada.

La misma está ubicada a unos 15 metros de su vivienda. También indican que habría llevado una pala con la intención de enterrar al animal.

Un vecino del sector señaló haberla visto por última vez cerca del precipicio en el momento en que se produjo un deslizamiento de tierra sobre ella.

Sin embargo, a los allegados les resulta extraño el hallazgo del gato sin vida dentro de la casa cuando la pareja llegó al inmueble.

Tras la alerta, los familiares realizaron excavaciones en la zona por cuenta propia, pero no hallaron rastros de la joven ni de la herramienta que portaba.

"A las autoridades y a la ciudadanía que nos ayuden compartiendo. Quizás alguna noticia que tengan, o alguna pista, o lo que sea. Que nos ayuden a buscarle, porque realmente ya se acaban de cumplir tres días a las cuatro de hoy. Realmente es desesperante. No sabe absolutamente nada". Carolina Bastidas, prima de Diana Astudillo

Daniel Astudillo habría salido de su casa la tarde del domingo 27 de septiembre con rumo a una quebrada cercana. Luego de eso sus familaires no supieron nada más.

Rasgos y características de Daniela

De acuerdo con el afiche oficial de búsqueda del Ministerio del Interior, las características de Daniela Estefanía Astudillo Mesías son:

Edad: 32 años (fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1993).

32 años (fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1993). Estatura: 164 cm.

164 cm. Peso: 130 libras.

130 libras. Contextura: Delgada.

Delgada. Color de ojos: Cafés.

Cafés. Color de cabello: Castaño.

Castaño. Nacionalidad: Ecuatoriana.

Los familiares de Diana Astudillo piden ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para localizarla. Cortesía

¿Cómo aportar información?

Si dispone de cualquier dato verídico que permita dar con el paradero de Daniela Astudillo, comuníquese de forma gratuita y confidencial a la línea 1800 DELITO (33 54 86) o al ECU 911.