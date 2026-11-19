Familiares de Ecuatorianos reclutados de distintas formas para la Guerra de Rusia contra Ucrania, acuden a la Embajada de Rusia a solicitar información sobre su estado actual.

Familiares de ciudadanos ecuatorianos reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania acudieron este jueves 19 de noviembre de 2026 a la Embajada de Rusia en Quito.

Esto con el obtevio de exigir información sobre el estado y el paradero de sus seres queridos.

La movilización ocurre mientras el conflicto armado entre ambos países de Europa oriental se extiende desde el inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero de 2022.

Con el paso del tiempo, las redes sociales se han llenado de ofertas de reclutamiento vinculadas a este conflicto, con promesas de pago y relatos de combatientes latinoamericanos que difunden videos desde las zonas de combate.

Familiares de Ecuatorianos reclutados de distintas formas para la Guerra de Rusia contra Ucrania, acuden a la Embajada de Rusia a solicitar información sobre su estado actual. API / Rolando Enríquez

Promesas laborales y pérdida de contacto

Para decenas de familias en Ecuador, la búsqueda de mejores ingresos derivó en angustia, desapariciones y falta de respuestas oficiales.

Una madre relató que su hijo viajó con la expectativa de asegurar un mejor porvenir para su hogar y que, tras una última comunicación, perdió todo contacto con él.

La incertidumbre aumentó cuando recibió una llamada de la Cancillería informándole que el joven se había alistado en el conflicto en Rusia.

Pedidos de repatriación y casos sin resolver

El drama también golpea a quienes ya recibieron confirmaciones trágicas sin obtener soluciones para el retorno de los cuerpos.

Hace un mes, la familia de Bryan Tapi conoció sobre su fallecimiento, pero su madre asegura que aún no recibe respuestas concretas sobre cómo repatriarlo.

En paralelo, otros allegados de compatriotas desaparecidos insisten en que las autoridades ecuatorianas y la misión diplomática entreguen información clara o, al menos, confirmen qué ocurrió con ellos.