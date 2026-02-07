Hernán Antonio Freire Bonilla desapareció en el norte de Quito el 6 de febrero de 2026

Hernán Antonio Freire Bonilla, de 58 años, fue reportado como desaparecido desde el 6 de febrero de 2026. Fue visto por última vez en el norte de Quito.

El hombre mide 1,70, tiene ojos negros y cabello de color castaño. Su familia y amigos han emprendido labores de búsqueda para dar con su paradero.

Según su familia, el hombre pudo haber sido escopolaminado en el sector de un centro comercial de Carcelén. Sin embargo, las autoridades no han brindado detalles de este caso.

Cualquier información que aporte a dar con su paradero puede ser notificada a través de la línea 1 800 DELITO (335486).

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional. En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).