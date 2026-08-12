Hospital de Calderón funcionaría al 25%, según presidenta del GAD de la parroquia

Una alerta por falta de personal de limpieza en el Hospital de Calderón se difundió y encendió las alarmas.

La situación del Hospital General Docente de Calderón fue analizada este 12 de agosto de 2026 en la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional.

La presidenta del GAD parroquial de Calderón, Marina Luque, alertó sobre problemas que, según dijo, afectan la capacidad de atención del establecimiento.

Deuda, cirugías postergadas y otros problemas

Luque afirmó que el hospital estaría funcionando apenas al 25% de su capacidad y que existe una deuda de más de USD 1 millón por el servicio de limpieza. A esto se suma, según su exposición, un represamiento de alrededor de 1 500 cirugías programadas.

La presidenta del GAD advirtió que la falta de pago por el servicio de limpieza podría provocar el cierre de servicios del hospital desde el área de consulta externa hasta el área de emergencia.

¿Qué dice el MSP?

El 4 de agosto, el Ministerio de Salud Pública, aseguró mediante un comunicado que no existiría un cierre del Hospital de Calderón y que áreas como Emergencia, Hospitalización, UCI, Neonatología, Centro Obstétrico, Consulta Externa y quirófanos funcionaban con normalidad.

El caso fue llevado a la Asamblea debido a las alertas sobre la atención de niñas, niños y adolescentes.

La Comisión busca conocer la situación del hospital y dar seguimiento a las condiciones en las que se están prestando sus servicios.