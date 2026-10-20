Israel Jahir de la Cruz Moreno, de 20 años, desapareció en Carapungo, al norte de Quito

Israel Jahir de la Cruz Moreno, joven de 20 años, lleva desaparecido en Quito desde el pasado 11 de octubre de 2026.

El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado mantienen activa la alerta de búsqueda para dar con el paradero de Israel Jahir de la Cruz Moreno, de 20 años de edad.

El joven fue visto por última vez el pasado domindo 11 de octubre de 2026 en el sector de Carapungo, en la parroquia Calderón, al norte de Quito.

De acuerdo con el afiche de búsqueda, habría desaparecido en la intersección de las calles Reventador y Rumiñahui.

Israel Jahir de la Cruz Moreno lleva cinco días desaparecido en Quito. Ministerio del Interior

Características físicas del ciudadano

Según la ficha técnica difundida por la entidad oficial, Israel Jahir presenta los siguientes rasgos para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía:

Edad actual: 20 años (nacido el 13 de mayo de 2006).

20 años (nacido el 13 de mayo de 2006). Contextura: Delgada.

Delgada. Estatura: 1,75 metros (175 centímetros).

1,75 metros (175 centímetros). Peso: 140 libras.

140 libras. Ojos: Color café.

Color café. Cabello: Color negro.

Color negro. Nacionalidad: Ecuatoriana.

Unidades especializadas de la Dinased continúan con las investigaciones de campo en el norte de la capital para recopilar pistas que permitan su próxima localización.

¿Cómo aportar con información?

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que ayude a localizarlo.