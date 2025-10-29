Judicatura derogó el reglamento para tramitar a través de notarías la salida de menores del país

El Consejo de la Judicatura aprobó la nueva resolución en torno a la salida del país de niñas, niños y adolescentes.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) adoptaron, este miércoles 29 de octubre del 2025, nuevas decisiones sobre la salida del país de niños, niñas y adolescentes.

Por votación unánime, el Pleno derogó la Resolución 063-2025, a través de la cual se aprobó el Reglamento para tramitar la autorización de salida del Ecuador de menores de edad en las notarías del país.

La normativa estaba vigente desde septiembre de 2025 y el objetivo de su aprobación fue prevenir migraciones riesgosas y delitos como la trata de personas.

Sin embargo, la Judicatura considera que su aplicación práctica "evidenció complicaciones operativas y migratorias, por lo que es necesario derogarla".

El CJ aclaró que los trámites notariales que ya se realizaron, en base al Reglamento derogado, aún tienen validez.

La derogatoria será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Migración y a los notarios a escala nacional, para su respectiva aplicación.