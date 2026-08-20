Lavinia Valbonesi despide a sus amigos Sensi-Contugi y Hollihan con un desgarrador mensaje

"Te estás llevando pedazos de mi corazón": El doloroso mensaje de Lavinia Valbonesi

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, reaccionó con un emotivo mensaje a la muerte de sus amigos Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Valbonesi expresó el dolor por la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa, la diseñadora ecuatoriana Stephany Hollihan.

La pareja viajaba en un helicóptero turístico que se accidentó en Kenia.

«¿Qué vamos a hacer sin ustedes? Quisiera que alguien me pellizque y me diga que todo esto es un mal sueño, que nada de esto está pasando. Dios, te estás llevando pedazos de mi corazón», escribió la primera dama en su mensaje de despedida.

Un mensaje tras días de duelo

Valbonesi también señaló que no sabe cómo continuar después de enfrentar tanto dolor. «Solo sé que los voy a extrañar toda la vida», añadió en la publicación dedicada a sus amigos.

El mensaje fue publicado pocos días después de que la primera dama comunicara públicamente la pérdida de su bebé durante el embarazo.

Ahora, Valbonesi volvió a compartir en redes sociales un mensaje personal tras conocerse la muerte de la pareja.

La tragedia en Kenia

Michele Sensi-Contugi, secretario de Inteligencia de Ecuador, y Stephany Hollihan fallecieron en el accidente de un helicóptero turístico ocurrido en Kenia.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave.