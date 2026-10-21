Mateo Maldonado, de 22 años, desapareció a la altura de un edificio en el norte de Quito
El joven de 22 años fue visto por última vez en el sector del Edificio Torres de Santa Fe. La Fiscalía y Ministerio del Interior activaron los protocolos de búsqueda.
Mateo Andrés Maldonado Álvarez fue reportado como desaparecido en el norte de Quito este martes 20 de octubre de 2026.
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Actualizado:
21 oct 2026 - 12:19
Familiares de Mateo Andrés Maldonado Álvarez, de 22 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. El joven fue visto por última vez el martes 20 de octubre de 2026 en el centro norte de Quito.
De acuerdo con la ficha oficial emitida por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, la última ubicación conocida del joven fue en la avenida 6 de Diciembre y Alpallana, a la altura del Edificio Torres de Santa Fe.
Rasgos físicos y características
Las autoridades han difundido los datos descriptivos del ciudadano con el objetivo de facilitar su identificación:
- Nombre completo: Mateo Andrés Maldonado Álvarez
- Edad: 22 años (Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 2003)
- Estatura: 1,70 metros
- Peso: 150 libras aproximadamente
- Contextura: Gruesa
- Cabello: Color castaño y rizado
- Ojos: Color café
- Barba: Candado y corta
Canales para aportar información
Cualquier persona que tenga información que ayude a dar con su ubicación puede comunicarse al 1800 DELITO (335486) o al 911.
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