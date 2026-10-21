Mateo Maldonado, de 22 años, desapareció a la altura de un edificio en el norte de Quito

Mateo Andrés Maldonado Álvarez fue reportado como desaparecido en el norte de Quito este martes 20 de octubre de 2026.

Familiares de Mateo Andrés Maldonado Álvarez, de 22 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. El joven fue visto por última vez el martes 20 de octubre de 2026 en el centro norte de Quito.

De acuerdo con la ficha oficial emitida por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, la última ubicación conocida del joven fue en la avenida 6 de Diciembre y Alpallana, a la altura del Edificio Torres de Santa Fe.

Rasgos físicos y características

Las autoridades han difundido los datos descriptivos del ciudadano con el objetivo de facilitar su identificación:

Nombre completo: Mateo Andrés Maldonado Álvarez

Mateo Andrés Maldonado Álvarez Edad: 22 años (Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 2003)

22 años (Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 2003) Estatura: 1,70 metros

1,70 metros Peso: 150 libras aproximadamente

150 libras aproximadamente Contextura: Gruesa

Gruesa Cabello: Color castaño y rizado

Color castaño y rizado Ojos: Color café

Color café Barba: Candado y corta

Canales para aportar información

Cualquier persona que tenga información que ayude a dar con su ubicación puede comunicarse al 1800 DELITO (335486) o al 911.