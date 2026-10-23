¿Qué es el clonazepam y qué efectos puede causar en los jóvenes? Esto debes saber

El clonazepam es un medicamento de uso controlado que actúa sobre el sistema nervioso central y requiere supervisión médica.

El hallazgo de pastillas de clonazepam en mochilas de estudiantes ecuatorianos encendió las alertas sobre los riesgos de consumir medicamentos controlados sin supervisión médica.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, informó sobre estos casos durante una entrevista en Radio Sucre, este viernes 23 de octubre de 2026.

La funcionaria también expresó preocupación por el presunto consumo de este fármaco entre algunos jóvenes. Sin embargo, no precisó cuántos estudiantes estarían involucrados.

¿Qué es el clonazepam y para qué se utiliza?

El clonazepam es un medicamento que pertenece al grupo de las benzodiazepinas, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y disminuyen su actividad.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, a través de MedlinePlus, este medicamento se utiliza bajo prescripción médica para tratar determinados tipos de convulsiones y el trastorno de pánico.

Su acción produce un efecto calmante, pero también puede generar somnolencia y afectar la coordinación y la capacidad de reacción.

Por eso, no debe consumirse sin indicación médica ni compartirse con otras personas, incluso si presentan síntomas similares.

¿Qué efectos puede causar el clonazepam en adolescentes y jóvenes?

El consumo de clonazepam sin supervisión médica puede representar riesgos, especialmente cuando se desconoce la dosis o se combina con otras sustancias.

Según MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el clonazepam puede causar:

Somnolencia intensa: puede provocar sueño excesivo y dificultad para mantenerse alerta

Mareos y pérdida de coordinación: aumenta el riesgo de caídas y accidentes

Problemas de memoria y concentración: puede afectar la atención y el desempeño escolar

Dependencia: el consumo continuado puede generar dependencia física

Dificultades respiratorias: el riesgo aumenta especialmente si se combina con alcohol, opioides u otros medicamentos sedantes

En casos graves, estas combinaciones pueden provocar pérdida de conciencia, coma e incluso la muerte.