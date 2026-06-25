'Empezamos a orar, no quedaba de otra'; Gabriela Pazmiño estuvo en Caracas durante el terremoto

La expresentadora ecuatoriana, Gabriela Pazmiño, estuvo en un centro comercial cuando ocurrieron los terremotos en Venezuela

La expresentadora de televisión ecuatoriana, Gabriela Pazmiño, contó los momentos de terror que vivió junto a su familia y decenas de personas durante los terremotos ocurridos en Venezuela el miércoles 25 de junio.

Pazmiño, su esposo Dalo Bucaram y su hija Dalia, se encontraban en un centro comercial de Caracas cuando ocurrieron los terremotos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter que dejaron fuertes daños en ese país.

"Nos sostuvimos de una vigas y empezamos a orar, no quedaba de otra", dijo Pazmiño en sus historias de Instagram. Además contó que uno de los miedos más grandes fue que el edificio se desplomara.

Una vez que logró salir del edifició mostró a las personas reunidas en grupos en la calle o caminando para encontrar señal y llamar a sus familiares.

Los primeros videos fueron grabados sin internet, cuando aún había luz de día; los últimos subieron cuando se recuperó la conexión, al anochecer.