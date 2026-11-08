El liderazgo de las mujeres en los altos espacios de decisión empresarial continúa ganando protagonismo en el país. Liderazgo femenino en la mira: Ecuador celebra la quinta edición de Leading Women

En noviembre de 2026, Ecuador acoge la quinta edición de Leading Women, una prestigiosa iniciativa internacional que destaca la trayectoria y el impacto profesional de destacadas ejecutivas.

Este reconocimiento, creado originalmente por Advertising Age (Ad Age) y desarrollado en la región junto a Adlatina , reúne a figuras que impulsan la evolución de marcas, negocios y corporaciones.

Las 12 protagonistas del 2026

Para esta nueva entrega, la lista oficial está conformada por 12 profesionales que lideran áreas estratégicas en sectores clave como consumo masivo, banca, automotriz, publicidad y comercio:

Zoila Barragán (vicepresidenta ejecutiva de McCann Ecuador)

(vicepresidenta ejecutiva de McCann Ecuador) Denise Fierro (directora general de Cuentas de Norlop VML Ecuador)

(directora general de Cuentas de Norlop VML Ecuador) Gabriela Herrera (gerente de Marketing de Corporación Favorita)

(gerente de Marketing de Corporación Favorita) María Lorena Arellano Acosta (gerente de Marketing de General Motors Ecuador)

(gerente de Marketing de General Motors Ecuador) Camila Merino (directora de Marketing de Fuze Tea para LATAM de The Coca-Cola Company)

(directora de Marketing de Fuze Tea para LATAM de The Coca-Cola Company) Valeria Alarcón (gerente de Marketing de Corporación El Rosado)

(gerente de Marketing de Corporación El Rosado) Francisca Frisch (socia fundadora y directora general de Cuentas de BBA)

(socia fundadora y directora general de Cuentas de BBA) Verónica Granda (gerente de Marketing de Produbanco)

(gerente de Marketing de Produbanco) Emilia Rivadeneira (exgerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Ecuador)

(exgerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Ecuador) Karen Paredes (Gerente de Marketing y CSP de Unilever Ecuador)

(Gerente de Marketing y CSP de Unilever Ecuador) Gina Castagneto (directora general de Arcos Dorados Ecuador)

(directora general de Arcos Dorados Ecuador) Andrea Soto (gerente de Marketing de Novacero)

Presentación oficial en Samborondón

La gala de presentación y reconocimiento de las 12 galardonadas se llevará a cabo el martes 17 de noviembre, a las 13:00 horas, en las instalaciones del Country Club Samborondón, en la provincia del Guayas.

El evento congregará a referentes de la comunidad empresarial, medios de comunicación y líderes de opinión para aplaudir el aporte del talento femenino en la transformación económica y social del país.