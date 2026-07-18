Paso a paso para actualizar la declaración patrimonial en la Contraloría hasta el 15 de agosto

La declaración patrimonial es obligatoria para todos los funcionarios públicos en Ecuador.

La Contraloría General del Estado abrió el período para la actualización de la declaración patrimonial jurada correspondiente a 2026. El trámite es obligatorio para todos los servidores públicos del país y podrá realizarse de forma gratuita y completamente en línea hasta el próximo 15 de agosto de 2026.

La declaración patrimonial es un requisito establecido en la Constitución y la legislación ecuatoriana para transparentar el origen y la evolución del patrimonio de quienes ejercen funciones públicas.

¿Quiénes deben presentar la declaración patrimonial?

Todos los servidores públicos, sin excepción, deben presentar la declaración patrimonial periódica dentro del plazo establecido por la Contraloría.

La obligación está contemplada en el artículo 231 de la Constitución de Ecuador u en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El proceso estará habilitado desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto de 2026.

La Contraloría recordó que el trámite no tiene costo y únicamente se realiza de manera digital. No existen ventanillas físicas ni es necesario acudir a una notaría.

Paso a paso para realizar la declaración patrimonial

Carlos Delgado, experto tributario y contable de Security Data, recomienda que antes de ingresar al sistema, debe tener a la mano documentación relacionada con el patrimonio del servidor público, como:

Estados de cuenta bancarios.

Avalúos de bienes.

Matrículas vehiculares.

Tablas de amortización de créditos.

Facturas electrónicas.

Declaraciones tributarias y otros documentos emitidos por el SRI.

Una vez reunida la información, estos son los pasos para completar el trámite:

Ingresar al portal de la Contraloría Ingrese al portal institucional de la Contraloría General del Estado y seleccione la opción: Servicios en Línea → Persona Natural.

Si es la primera vez que utiliza la plataforma, deberá registrarse como nuevo usuario y crear una contraseña. Validar su identidad El sistema enviará un código PIN al correo electrónico registrado en la plataforma.

Este código permitirá verificar la identidad del usuario antes de continuar con el trámite. Suscribir el Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos La plataforma solicitará aceptar o actualizar el Acuerdo de Uso de Medios o Servicios Electrónicos.

Este paso es obligatorio. Si no se acepta el acuerdo, el sistema no permitirá acceder al formulario de declaración patrimonial. Seleccionar la declaración patrimonial periódica Dentro del sistema deberá ingresar a: Declaración Patrimonial → Nueva Declaración → Tipo: Periódica.

Posteriormente, se habilitará el formulario electrónico para completar la información solicitada Registrar correctamente la fecha de ingreso En el campo denominado "DESDE", el usuario deberá colocar la fecha correspondiente a su primer nombramiento o contrato en la institución pública donde labora.

La Contraloría precisó que no debe registrarse la fecha del último cargo desempeñado. Enviar la declaración y descargar la constancia Una vez completado el formulario, el servidor público deberá declarar bajo juramento que la información ingresada es verdadera. Enviar la declaración. Descargar la Constancia de Otorgamiento en formato PDF Este documento deberá entregarse posteriormente a la Unidad de Talento Humano de la institución pública correspondiente.

¿Qué hacer si hay errores en la declaración?

Si el usuario detecta errores u omisiones después de enviar el formulario, podrá corregirlos dentro de los 10 días posteriores a la emisión de la Constancia de Otorgamiento.

Para realizar la modificación será necesario justificar los cambios incorporados en el nuevo formulario electrónico.