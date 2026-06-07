Pasos para denunciar casos de créditos falsos y estafas financieras en Ecuador

19 entidades financieras no autorizadas se han detectado en lo que va de 2026 en Ecuador.

La Superintendencia de Bancos alerta sobre supuestas entidades financieras que ofrecen créditos fáciles, inversiones con altas ganancias o que no tienen autorización para operar en Ecuador.

Según esta institución de control, en lo que va del 2026 se han detectado 19 entidades financieras no autorizadas que presuntamente estarían realizando actividades de captación ilegal de dinero y otros servicios reservados exclusivamente para instituciones reguladas.

Las autoridades recuerdan que el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe que personas naturales o jurídicas ajenas al sistema financiero nacional reciban recursos del público o desarrollen actividades exclusivas del sector financiero.

¿Cómo presentar una denuncia?

Las personas que hayan sido víctimas de una presunta estafa, créditos falsos o que conozcan de alguna entidad fianciera sospechosa pueden realizar una denuncia a través de la página web de la Superintendencia de Bancos.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal de la Superintendencia de Bancos .

. Seleccionar la opción ' Entidades no autorizadas / canal de denuncias '.

Hacer clic en el formulario de denuncias .

. Llene todos los datos que conozca sobre la entidad que lo estafó .

que conozca sobre la que lo . Se puede llenar la denuncia de forma anónima o proporcionando datos personales .

de forma o proporcionando . Finalmente se presiona en ‘Enviar’ y listo la denuncia está realizada.

Las autoridades recomiendan verificar siempre que una institución esté debidamente autorizada antes de entregar dinero, solicitar créditos o realizar cualquier tipo de transacción financiera.