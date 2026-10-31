Cruzeiro vence a Corinthians y conquista la Libertadores Femenina

Cruzeiro en su celebración de su primer título continental en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

Cruzeiro es campeón de la Libertadores Femenina tras derrotar 5-4 en la serie de penales a Corinthians, en una final histórica que se disputó este sábado 31 de octubre de 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Con esta victoria, el cuadro de Belo Horizonte levantó su primer trofeo continental en territorio ecuatoriano.

Una remontada épica y definición en la tanda de penales

El encuentro arrancó con un dominio de Corinthians, que se puso en ventaja rápidamente con un doblete de Gabi Zanotti y un tanto de Victoria Albuquerque, dejando un resultado de 3-0.

Luego Byanca Brasil descontó de jugada y Calhau aproximó al equipo tras convertir desde el punto penal. Aunque Albuquerque volvió a marcar y dejo el marcador en un 4-2.

La escuadra dirigida por Jonas Urias no se rindió y logró una hazaña inolvidable en los minutos finales con goles de Ketlin y Letícia Ferreira para sellar el 4-4.

La igualdad en el marcador obligó a resolver el título en penales, en una definición llena de tensión.

Ambas escuadras fallaron cobros decisivos durante la serie. Al final, Camila Gomes atajo el disparo de Gi Fernandes, asegurando el triunfo 5-4 en los penales y desatando el festejo de Cruzeiro.

Premios económicos y clasificación a la Copa de Campeonas FIFA

Además de la gloria deportiva, el título de campeonas llega con un importante rédito financiero.

Cruzeiro recibirá USD 2 000 000 por ganar el campeonato y 50 000 dólares que recibieron los 16 clubes participantes.

Corinthians aseguró USD 600 000 por el subcampeonato. Estos montos permitirán a ambas instituciones reforzar sus plantillas de cara a las próximas temporadas.

Gracias a este campeonato obtenido, la escuadra de Belo Horizonte garantizó su clasificación directa a la Copa de Campeonas de la FIFA 2027.

En esta competencia internacional el cuadro brasileño tendrá el desafío de medirse ante las campeonas de las distintas confederaciones, donde ya destaca un potencial cruce frente al Barcelona de España.