El Real Madrid obligado a ganar en Roma para apagar un incendio en la Champions 

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, dirige una sesión de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, en Madrid, el 7 de septiembre de 2026.

La visita del Real Madrid a la Roma, el miércoles en la Liga de Campeones, llega en un momento complicado para el club blanco, tras la sufrida victoria contra el Villarreal el sábado pasado y distanciado del Barcelona en seis puntos a dos semanas del Clásico.

El Real Madrid, además, sigue enzarzado en una cruzada contra los arbitrajes, ahora con la jugada en la que se anuló un gol a Vinícius contra el Villarreal y se expulsó al delantero brasileño por tirar del pelo a un rival en el inicio de la acción.

El técnico José Mourinho ni siquiera quiso comparecer ante los medios tras el encuentro para evitar una posible salida de tono que pudiera acarrearle una sanción.

Una victoria ante la Roma en esta segunda fecha de la Liga de Campeones podría ser balsámica para el conjunto merengue y el entrenador luso.

Mourinho se reencuentra con una Roma, a la que entrenó durante dos temporadas y media entre 2021 y 2024, urgido a encontrar soluciones a un Real Madrid desdibujado.

Llamado para poner remedio a dos temporadas sin grandes títulos, el de Setúbal no acaba de dar con la tecla con un equipo que parece sobrevivir a golpe de destellos de sus estrellas.

En el centro del campo Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni no parecen funcionar como tándem a la hora de crear y lanzar al equipo, especialmente contra rivales ordenados.

Sólo Arda Güler acierta a poner algo de orden cuando baja al centro del campo a buscar la pelota, mientras Mourinho apenas ha contado con Bernardo Silva.

Vinícius no arranca

Desde su llegada, el técnico luso no ha dejado de apoyar a Vinícius, pero el brasileño no acaba de despegar en esta temporada con apenas un gol y tres asistencias en nueve partidos oficiales.

"Es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinícius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo", dijo Mourinho el viernes pasado sobre el brasileño, convertido en el blanco de los pitos y abucheos de parte de la afición madridista.

Vinícius sigue siendo más protagonista por sus protestas que por su juego, mientras crece la figura del joven Yan Diomande, que ya fue titular en su lugar frente al Villarreal.

Habrá que ver si Mourinho opta de nuevo por el marfileño o da una nueva oportunidad al brasileño en la competición fetiche de los merengues.

Mourinho también ha tenido que salir en defensa de su otra estrella atacante Kylian Mbappé, observado con lupa por sus acciones fuera del campo como sus salidas nocturnas o sus paseos en bicicleta estando lesionado.

"Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid", dijo Mourinho antes del Villarreal.

El francés cumple sobre el césped con ocho tantos y dos asistencias en nueve partidos oficiales, pero sigue estando lejos de ser el líder que esperaban los madridistas con su fichaje.

Debilidad defensiva

Mourinho no logra tampoco poner remedio a la debilidad defensiva del Real Madrid que solo ha logrado mantener su portería a cero en dos partidos de nueve.

A algunos errores defensivos se une una presión tras pérdida que solo aparece a ráfagas en los jugadores merengues.

Así, el luso afronta ahora su nuevo compromiso de Champions sin terminar de encontrar soluciones a los mismos problemas que ya tuvieron sus predecesores Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Un tropezón en Roma podría agudizar la tensión que parece atenazar al equipo merengue cuando en el horizonte se dibuja un clásico liguero contra un imparable Barcelona (25 de octubre en el Camp Nou).

Sin haber completado todavía la primera parte de la temporada, cada partido empieza a ser un examen para el equipo merengue y su técnico, que afrontan un complicado compromiso el miércoles.

Pese a su empate contra el Como el pasado fin de semana, la Roma marcha en la tercera posición de la liga italiana a sólo dos puntos del líder Inter de Milán.