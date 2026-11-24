La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el sábado 28 de noviembre

La Conmebol Libertadores 2026 llega a su punto culminante este sábado 28 de noviembre con una definición de alto voltaje entre dos colosos del continente: Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina.

El encuentro único por el trofeo más codiciado de Sudamérica se disputará en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, escenario histórico que volverá a recibir a miles de aficionados en una jornada que promete emociones de principio a fin.

El pitazo inicial está programado para las 15:00 de Ecuador (17:00 hora local en territorio uruguayo), en un compromiso donde ambos clubes buscarán escribir una nueva página dorada en sus vitrinas.

Por un lado, el conjunto brasileño aspira a conquistar su cuarta estrella continental, mientras que el cuadro argentino intentará levantar su quinto título para reafirmar su mística copera en el certamen.

El camino de Palmeiras hasta el partido decisivo estuvo marcado por el sufrimiento y la eficacia en las definiciones desde el punto penal.

En la instancia de cuartos de final, el equipo paulista protagonizó una cerrada llave ante Liga de Quito que terminó igualada 3-3 en el marcador global, imponiéndose 4-3 en la tanda de penales.

Posteriormente, en semifinales, volvió a apelar a su temple desde los doce pasos para superar 5-3 a Fluminense tras empatar 2-2 en la serie.

Por su parte, Estudiantes de La Plata demostró solidez defensiva y jerarquía para eliminar a dos rivales brasileños en las fases previas.

En cuartos de final, el elenco platense superó con autoridad a Corinthians por un global de 2-1, y en la ronda de los cuatro mejores resistió los embates de Flamengo con dos empates sin goles, sellando su boleto a Montevideo tras ganar 3-2 en la definición por penales.

Más allá del prestigio deportivo y la gloria eterna que otorga levantar la Copa Libertadores, la final del Centenario representa un premio mayor en el calendario internacional.

El equipo que se consagre campeón asegurará su clasificación directa a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, además de garantizar su presencia en la próxima edición del Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Con realidades futbolísticas equilibradas y antecedentes recientes de máxima exigencia, Palmeiras y Estudiantes ultiman detalles tácticos para un duelo que paralizará al fútbol sudamericano.

La cita en Montevideo no solo pondrá frente a frente a dos escuelas históricas de la región, sino que coronará al nuevo monarca de América en una tarde inolvidable.