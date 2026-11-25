El portero español del Barcelona, ​​Joan Garcia (n.º 01), en acción durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Sabah y el Barcelona en el Estadio Olímpico de Bakú.

El Barcelona se impuso 4-1 en el campo del Sabah azerbaiyano, este miércoles en la Liga de Campeones con un doblete de Anthony Gordon, para afianzarse entre los ocho primeros del máximo torneo continental.

Los dos goles de Anthony Gordon (31) y otros dos de Karim Adeyemi (55') y Gabriel Jesus (60') dieron los tres puntos a los azulgranas en el Estadio Olímpico de Bakú, donde Joy Lance Mickels descontó para los locales (63').

Los catalanes se colocaron provisionalmente en la cuarta posición de la Liga de Campeones, en un puesto que da acceso directo a los octavos de final a falta de tres jornadas para el final de la fase liga del torneo continental.

Sin su joven estrella Lamine Yamal, que se quedó en Barcelona por unas molestias en su tobillo derecho, el técnico Hansi Flick rotó a los más habituales ante un Sabah que ha perdido cuatro de sus cinco encuentros en el torneo continental.