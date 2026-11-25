El fallecimiento de Carlos Manzur Pérez generó varias muestras de solidaridad en el ámbito deportivo ecuatoriano. Instituciones, clubes y medios de comunicación expresaron sus condolencias a la familia Manzur, especialmente a su hijo, Carlos Manzur Sandoval, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La noticia se conoció este miércoles 25 de noviembre de 2026 y provocó reacciones de distintas organizaciones vinculadas al deporte nacional, que utilizaron sus canales oficiales para enviar mensajes de acompañamiento en este momento de duelo.

La FEF expresó su acompañamiento a Carlos Manzur Sandoval y a sus familiares ante este difícil momento.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), del que Carlos Manzur Sandoval también es secretario general, publicó un mensaje en el que manifestó su "más profundo sentimiento de pesar y solidaridad" por el fallecimiento de su padre. Además, extendió sus condolencias a toda la familia Manzur.

Por su parte, Universidad Católica publicó una nota de pesar a través de sus redes sociales. El equipo capitalino se unió a las muestras de solidaridad y acompañamiento hacia los familiares del fallecido.

Otros medios de comunicación deportivos también expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo al dirigente y a sus seres queridos.

De acuerdo con la información difundida, el velorio de Carlos Manzur Pérez está previsto para este miércoles 25 de noviembre, desde las 18:00, en el Camposanto Parques de la Paz.

La misa en su memoria se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 20:00, en la parroquia María Madre de los Ceibos.