Mundial Sub 17 en Catar 2026: Fechas, formato de 48 equipos y todo lo que debes saber

La Selección Sub 17 de Ecuador se prepara para el Mundial de la categoría

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 marcará un hito en la historia del fútbol formativo internacional al inaugurar una etapa de transformación profunda.

Este certamen juvenil deja atrás su tradicional periodicidad bianual para establecerse como un torneo de carácter anual, garantizando que cada generación de promesas tenga la oportunidad dorada de brillar en la máxima vitrina mundialista sin quedar marginada por cuestiones de calendario estricto.

Gracias al legado tecnológico y arquitectónico heredado de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el territorio catarí cuenta con estadios climatizados de vanguardia y campos de entrenamiento de élite, ofreciendo condiciones inmejorables tanto para los cuerpos técnicos como para los juveniles que buscan dar el salto al profesionalismo.

Una de las modificaciones más llamativas de esta edición es la histórica expansión del torneo, que pasa de albergar a 24 selecciones a un formato ampliado de 48 equipos participantes.

Fase de Grupos - Mundial Sub-17 Catar Composición oficial de los 12 grupos Grupo A 1 Qatar 2 Egipto 3 Panamá 4 Grecia Grupo B 1 Corea del Sur 2 Ecuador 3 Nueva Caledonia 4 CAF 1 Grupo C 1 Argentina 2 Australia 3 Dinamarca 4 CAF 2 Grupo D 1 Francia 2 Arabia Saudita 3 Haití 4 Uruguay Grupo E 1 Italia 2 Uzbekistán 3 Costa de Marfil 4 Jamaica Grupo F 1 Senegal 2 Croacia 3 Tayikistán 4 Cuba Grupo G 1 Malí 2 Bélgica 3 Nueva Zelanda 4 Vietnam Grupo H 1 España 2 Marruecos 3 Fiyi 4 China Grupo I 1 Brasil 2 Irlanda 3 Costa Rica 4 Tanzania Grupo J 1 Estados Unidos 2 Chile 3 Montenegro 4 Argelia Grupo K 1 México 2 Venezuela 3 Camerún 4 Rumania Grupo L 1 Japón 2 Colombia 3 Honduras 4 Serbia

Esta apertura incrementa de manera notable los cupos disponibles para las distintas confederaciones, permitiendo una representación más amplia del talento emergente en rincones del planeta que históricamente buscaban consolidar sus procesos formativos.

En el plano estrictamente competitivo, las 48 naciones se dividirán en doce grupos compuestos por cuatro equipos cada uno.

Esta estructura inicial garantiza un mínimo de tres encuentros de alta exigencia competitiva para cada delegación, potenciando el roce internacional y el desarrollo táctico, físico y mental de los futbolistas en plena etapa de maduración deportiva.

El sistema de clasificación a la fase final también evoluciona acorde al nuevo volumen de contendientes. Avanzarán a la siguiente instancia los dos mejores clasificados de cada uno de los doce grupos, a los cuales se sumarán los ocho mejores terceros lugares de la tabla general, configurando un cuadro eliminatorio sumamente dinámico y atractivo desde el arranque de las rondas definitivas.

A partir de esta fase de eliminación directa, el camino hacia la gloria se ensancha con la introducción de los dieciseisavos de final.

Esta ronda adicional añade dramatismo, estrategia y una exigencia física superior, obligando a los combinados nacionales a gestionar planteles profundos y variantes tácticas si aspiran a sobrevivir en la lucha por el cetro mundial.

Con la mira puesta en el tramo final del año, las distintas asociaciones nacionales afinan sus procesos de scouting y preparación para llegar a la cita catarí en óptimas condiciones.

Calendario Oficial - Mundial Sub-17 Catar 2026 Del 1 al 21 de noviembre de 2026 Fase de Grupos Dieciseisavos de Final Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Tercer Puesto y Gran Final

El Mundial Sub-17 de 2026 no solo promete coronar a una nueva potencia global en el desarrollo de talento juvenil, sino que redefine por completo el futuro del fútbol menor a escala planetaria.