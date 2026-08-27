Eduardo Coudet renuncia a River Plate tras la eliminación en Copa Sudamericana 

Eduardo "Chacho" Coudet renunció a continuar como director técnico de River Plate. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la posterior derrota por 8-7 en la tanda de penales frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luego de suspender su contacto habitual con la prensa el miércoles por la noche y reunirse en el vestuario con la cúpula dirigencial, se estableció que su salida se formalizará este jueves 27 de agosto de 2026 a las 13:00 (hora de Ecuador) mediante una conferencia de prensa en las instalaciones del club.

El golpe en el torneo internacional fue el detonante definitivo para un proceso que acumulaba graves tensiones estructurales. Coudet asumió en marzo de 2026 con la pesada responsabilidad de suceder a Marcelo Gallardo.

El equipo nunca logró consolidar una identidad futbolística sólida. Entre los reveses más dolorosos que marcaron su destino están: la derrota en el Superclásico frente a Boca Juniors, la caída ante Belgrano en la definición del Torneo Apertura y la inesperada eliminación en la Copa Argentina ante el Aldosivi.

La temprana eliminación continental no solo representa un tropiezo anímico, sino que compromete la planificación deportiva del "Millonario".

Consagrarse en la Sudamericana era una de las vías directas para asegurar un boleto a la Copa Libertadores 2027. Ahora, con un presente irregular en el torneo local —donde suma apenas cuatro puntos en seis fechas del Clausura— River quedó obligado a ser campeón o a escalar de manera urgente en la Tabla Anual para no quedarse fuera del máximo certamen sudamericano el próximo año.

El descontento del público fue inocultable; los hinchas despidieron al plantel entre fuertes silbidos y cánticos de reprobación en el hall del Monumental.

Marcelo Escudero tomará las riendas de la plantilla de manera interina por tercera vez para preparar el próximo compromiso del domingo ante Banfield.

Nombres con gran historia en la institución, como Hernán Crespo, Pablo Aimar y Gabriel Milito, ya comienzan a perfilarse en los pasillos de Núñez para intentar revertir este complejo panorama.