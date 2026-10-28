El DT Gustavo Álvarez habló del momento de Liga de Quito: 'La entrega no se negocia'

El DT Gustavo Alvarez en la última conferencia de prensa previa al juego ante Delfín.

Tensión en Pomasqui. El técnico de Liga de Quito, Gustavo Álvarez, no se guardó nada este miércoles 28 de octubre. La derrota ante Macará en LigaPro caló profundo. El estratega argentino lanzó duras críticas hacia la actitud de sus dirigidos. Busca sacudir al vestuario en la recta final del año.

La autocrítica fue implacable. "Un equipo de fútbol puede jugar mal y ser superado, pero la entrega no se negocia", afirmó el DT. Álvarez suma 18 partidos al mando del banquillo albo. Aseguró sin rodeos que lo visto ante la Celeste de Ambato fue el peor partido de su ciclo.

El problema rebasó lo táctico. Para el entrenador, faltó actitud e identidad dentro de la cancha. Calificó la actuación como la de "un equipo sin alma y carácter". Enfatizó que la capacidad futbolística exige personalidad para vestir la camiseta universitaria.

El técnico urgió un cambio de mentalidad inmediato. "Se propone por capacidad y se impone por carácter", remarcó Álvarez. Exigió a la plantilla asimilar la presión de un club grande. El objetivo es recuperar la estabilidad en los momentos decisivos.

Además, el DT confirmó una baja importante. Frangoy Zambrano no jugará la Copa Ecuador ante Universidad Católica. El mediocampista está inhabilitado por haber disputado rondas previas con Libertad. Una variante obligada para el próximo esquema.

Liga de Quito afina detalles en Pomasqui. El plantel busca una reacción urgente tras el fuerte llamado de atención. La meta es recuperar la solidez defensiva y calmar la exigencia de la hinchada. Este jueves 29 de octubre jugará la semifinal de ida de la Copa Ecuador.