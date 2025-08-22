¡Fiesta azulgrana! Deportivo Quito se consagra campeón de la Segunda Categoría de Pichincha

El Deportivo Quito venció al Club Deportivo Aampetra y se consagró campeón de la Segunda Categoría de Pichincha. Los equipos disputaron este viernes 22 de agosto del 2025 la vibrante final de vuelta en el estadio Olímpico Atahualpa.

Durante el primer tiempo no se movió el marcador y no se generaron oportunidades claras de gol. En el segundo tiempo Aampetra aprovechó un error del arquero de los chullas y abrió el marcador.

'El equipo de la ciudad' respondió a los dos minutos con un gol de Joel Almache. Con ello, el juego cambió y el Deportivo Quito se puso en ventaja a los 65 minutos. Washington Jaramillo anotó de cabeza el segundo gol tras aprovechar un tiro de esquina de Piero Guzmán.

El árbitro adicionó cinco minutos para definir al campeón, pero el marcador ya estaba definido 2 - 1. Deportivo Quito se coronó campeón de la Segunda Categoría de Pichincha y celebró con decenas de hinchas que fueron a apoyarlos.

Con este título, 'AKD' se ganó un cupo para participar en la siguiente edición de la Copa Ecuador. También 'los chullas' con Aampetra se enfocarán en los 'playoffs' nacionales para ascender a la Serie B.