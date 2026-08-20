Ecuador se medirá a Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi antes del Mundial femenino 2027

La Selección de Ecuador femenina se prepara para el Mundial 2027.

La selección femenina de Ecuador se enfrentará a los combinados de Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi en la previa del repechaje para el Mundial femenino de fútbol 2027, tras el sorteo celebrado este jueves.

El camino de La Tri hacia la Copa del Mundo de Brasil arrancará con la disputa de esos tres duelos en noviembre y diciembre, en una sede centralizada en la que seis equipos pelearán por solo dos boletos al repechaje final.

Las otras dos selecciones en liza en esta ronda preliminar, en la que hay tres caminos diferentes, son Uzbekistán y Papua Nueva Guinea.

En caso de obtener uno de los dos boletos a la siguiente fase, Ecuador se jugaría su clasificación definitiva al Mundial en febrero, en la fase final del repechaje para la que ya está clasificada Venezuela.

La Vinotinto está exenta de esta fase preliminar al haber quedado tercera la Liga de Naciones CONMEBOL, terminada el pasado mes de junio.

Colombia, Argentina y la anfitriona Brasil tienen ya garantizada su presencia en el Mundial, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio y cuyo calendario y sede de cada encuentro fue revelado en paralelo al sorteo efectuado el jueves.