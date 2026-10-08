Marcelo Gallardo estará en el Rodrigo Paz Delgado en el duelo Liga de Quito vs. Barcelona

Marcelo Gallardo tras su presentación como DT de la Selección de Ecuador.

El director técnico de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo, continúa con su plan de monitoreo directo sobre el campeonato nacional.

El estratega argentino confirmó su presencia en los palcos del estadio Rodrigo Paz Delgado para seguir de cerca las acciones del enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona SC, pactado para este domingo 11 de octubre a partir de las 16:30.

La visita se enmarca dentro de la planificación del cuerpo técnico de La Tri para evaluar el rendimiento individual de los futbolistas que militan en el medio local.

Acompañado por los integrantes de su trabajo táctico, Gallardo busca analizar la respuesta competitiva de varios jugadores seleccionables en un contexto de alta presión.

El estratega considera indispensable evaluar la solidez de los futbolistas en partidos de exigencia e intensidad equivalente a la competencia internacional, sirviendo este compromiso como una prueba clave para medir el carácter y el estado físico de figuras de ambos planteles.

El estratega de la Tricolor mantendrá un seguimiento puntual sobre nombres de experiencia y jóvenes promesas de ambos equipos que vienen destacando en la LigaPro.

¡ECUADOR YA ESTÁ EN CASA TRAS SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA KIRIN! 🇪🇨🔝😎 La Selección Ecuatoriana regresó al país luego de disputar la Copa Kirin, junto a su DT Marcelo Gallardo. ✈️⚽ 🎥 @Danex_JacomeG https://t.co/nG9oY38k0x — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) October 7, 2026

Las convocatorias recientes han demostrado que el cuerpo técnico sostiene una política de puertas abiertas para los elementos del torneo nacional que demuestren regularidad y nivel alto, por lo que la actuación de este fin de semana influirá de manera directa en las decisiones finales del entrenador.

De cara a la fecha FIFA programada para el mes de noviembre, la intención del cuerpo técnico nacional es pulir el abanico de alternativas en zonas clave del campo de juego.

Gallardo busca variantes tácticas, alternativas de recambio en defensa y mediocampo, así como soluciones ofensivas que permitan mantener la competitividad del equipo.

La observación presencial brinda al cuerpo técnico una lectura mucho más precisa respecto a movimientos sin pelota y comportamiento táctico.

El choque entre albos y toreros se perfila no solo como uno de los duelos más atractivos del calendario de la LigaPro por su impacto en la tabla de posiciones, sino también como una vitrina decisiva para los profesionales con aspiraciones de vestir la camiseta del equipo de todos.

La presencia confirmada de la comitiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol añade una cuota adicional de motivación para las figuras que salten a la cancha del reducto de Ponciano.

Con esta visita, el estratega ratifica su compromiso de mantener una observación permanente sobre las canchas ecuatorianas previo a la divulgación de la lista oficial de convocados.

Se prevé que Gallardo y sus asistentes continúen realizando recorridos similares en los distintos escenarios deportivos del país durante las jornadas venideras, consolidando un proceso de veeduría continuo en beneficio del combinado nacional.