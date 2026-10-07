El DT Marcelo Gallardo volvió a Ecuador y visitará clubes previo a los amistosos de noviembre

Marcelo Gallardo, el DT de Ecuador, y su planificación con la Tri.

El director técnico de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo, se encuentra nuevamente en suelo ecuatoriano tras concluir la gira del equipo por Asia.

Luego de disputar los encuentros frente a Corea del Sur y participar en la Copa Kirin ante Japón y Panamá, el estratega argentino junto a su equipo de trabajo alistan la logística para los compromisos internacionales que cerrarán la actividad del calendario de selecciones en la presente temporada.

El objetivo prioritario del estratega en este retorno al país es estrechar filas con los planteles y entrenadores del torneo local.

Gallardo iniciará una agenda de trabajo que contempla recorridos por los principales complejos deportivos de los clubes de la LigaPro, buscando entablar un diálogo directo con los cuerpos técnicos y médicos para dar un seguimiento exhaustivo al rendimiento y la condición física de los futbolistas.

Además de las visitas a los predios de entrenamiento, el cuerpo técnico tricolor estará presente en los estadios para observar en directo las jornadas decisivas del campeonato ecuatoriano.

¡ECUADOR YA ESTÁ EN CASA TRAS SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA KIRIN! 🇪🇨🔝😎 La Selección Ecuatoriana regresó al país luego de disputar la Copa Kirin, junto a su DT Marcelo Gallardo. ✈️⚽ 🎥 @Danex_JacomeG https://t.co/nG9oY38k0x — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) October 7, 2026

Esta presencia activa en las gradas busca identificar nuevas alternativas de recambio y verificar el momento futbolístico de los elementos destacados antes de estructurar la nómina definitiva para el último llamado del año.

La planificación apunta a definir los convocados que afrontarán la fecha FIFA programada para el mes de noviembre.

La 'Tri' contempla la disputa de dos encuentros amistosos internacionales en territorio norteamericano, proyectando a Estados Unidos como la sede principal para el campamento de entrenamiento y el desarrollo de ambos cotejos de preparación.

Con esta estrategia de veeduría in situ, el ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la Tricolor busca consolidar un grupo base que mantenga el ritmo competitivo tanto en el ámbito de los futbolistas que militan en el exterior como entre las figuras más determinantes del medio local.