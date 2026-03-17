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Francisco Egas fue reelecto como presidente de la FEF para el período 2027-2031

Durante el Congreso de Elección, Egas obtuvo el 92% de los votos para ser reelegido como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Francisco Egas, presidente de la FEF, durante un evento

FEF

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

17 mar 2026 - 14:49

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Con 71 de los 77 votos posibles, Francisco Egas fue reelecto como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este martes 17 de marzo de 2026.

Durante el Congreso de Elección, Egas obtuvo el 92% de los votos para ser reelegido en ese cargo para el período 2027-2031.

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