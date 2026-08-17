Guerreras Albas y Dragonas IDV definirán el título de la Superliga Femenina 2026

Dragonas IDV es uno de los finalistas del torneo

La Superliga Femenina 2026 llega a su punto culminante con una final que promete máxima intensidad y emoción entre dos de los proyectos más sólidos del balompié ecuatoriano.

Guerreras Albas (Liga de Quito) y Dragonas IDV disputarán la serie por el campeonato tras superar una exigente fase de semifinales, consolidándose como las mejores escuadras de la temporada y ratificando el constante crecimiento del fútbol femenino en el país.

El camino hacia la gran final estuvo marcado por eliminatorias de alto impacto táctico y físico. Las albas sellaron su boleto al encuentro decisivo tras imponerse con un sólido 2-0 ante Barcelona SC en Quito, demostrando jerarquía y contundencia en los momentos clave.

FEF Ecuador Final Superliga Femenina 2026 Guerreras Albas vs. Dragonas IDV FINAL DE IDA Sábado 22 de agosto Guerreras Albas vs. Dragonas IDV 🕒 Hora: 17:00 (ECU) 🏟️ Estadio: Sangolquí FINAL DE VUELTA Sábado 29 de agosto Dragonas IDV vs. Guerreras Albas 🕒 Hora: 17:00 (ECU) 🏟️ Estadio: Sangolquí Ambos finalistas están clasificados a la Copa Libertadores Femenina 2026.

Por su parte, el conjunto de Sangolquí ratificó su regularidad futbolística para certificar su clasificación y meterse por quinta ocasión consecutiva en la pelea directa por la corona nacional.

Más allá del trofeo local, la definición de esta edición tiene un incentivo internacional de alto valor para ambas instituciones. Al acceder a la serie final, tanto Guerreras Albas como Dragonas IDV aseguraron matemáticamente su cupo directo para representar a Ecuador en la Copa Libertadores Femenina 2026, garantizando la presencia de dos de los clubes más competitivos del medio en la máxima cita de clubes del continente.

El choque de ida se disputará este sábado 22 de agosto a las 17:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde el cuadro albo buscará aprovechar la localía para sacar ventaja en la serie.

La definición del título y la vuelta olímpica tendrán lugar siete días después, el sábado 29 de agosto a las 17:00, en la cancha del estadio de Sangolquí, recinto donde se coronará a las nuevas campeonas del balompié ecuatoriano.