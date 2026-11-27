Hugo Mantilla Silva, histórico exfutbolista y exdirigente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, falleció este viernes 27 de noviembre de 2026. La noticia fue confirmada por el propio club albo, que recordó su trayectoria y su aporte a la historia de la institución.

Mantilla fue uno de los personajes vinculados a distintas etapas de Liga de Quito. Su legado se construyó tanto dentro de las canchas, como jugador, como posteriormente desde la dirigencia.

¿Quién fue Hugo Mantilla?

Nacido en Quito, Hugo Mantilla comenzó su camino en Liga de Quito en 1954, cuando todavía era estudiante del Instituto Nacional Mejía. Se destacó como delantero durante las décadas de 1950 y 1960 y también defendió los colores de Emelec.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió el 14 de enero de 1962, cuando Liga enfrentó al Santos de Brasil en el estadio Olímpico Atahualpa. En aquel encuentro, que terminó 6-3 a favor del equipo brasileño, Mantilla tuvo la oportunidad de jugar frente al legendario Pelé e incluso participó en una jugada de gol del conjunto universitario.

Después de retirarse del fútbol en 1969, continuó ligado a Liga desde la dirigencia. Fue gerente deportivo y posteriormente integró la Comisión Especial de Fútbol. También participó en gestiones relacionadas con el crecimiento institucional del club, entre ellas las vinculadas al terreno donde se construyó el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Las condolencias por la muerte de Hugo Mantilla

Liga de Quito publicó una nota de pesar en sus canales oficiales. En su mensaje recordó a Mantilla como una leyenda de la institución y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos, especialmente con su hijo Marcelo Mantilla Miño, integrante de la Comisión de Fútbol del club.

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también manifestaron su pesar. En sus comunicados recordaron a Mantilla como exjugador y dirigente de Liga y envió sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados.