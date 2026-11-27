La Selección de Ecuador ddebuta este sábado 28 de noviembre en el repechaje al Mundial Femenino Brasil 2027.

La Tri Femenina es una de las 10 selecciones que disputará el repechaje para conseguir un cupo al Mundial Femenino Brasil 2027. Su aventura inicia este sábado 28 de noviembre de 2026 ante Ghana en un partido que será transmitido en vivo por Teleamazonas y sus redes sociales.

Las dirigidas por la DT Eva Espejo tendrán tres rivales en esta fase preliminar: Ghana, Sudáfrica y China Taipéi.

El partido Ecuador vs. Ghana arrancará a las 14:00 (hora de Ecuador) y lo podrá seguir en vivo por la señal abierta de Teleamazonas, en la página web www.teleamazonas.com, en el canal de YouTube y en TikTok.

El segundo reto de La Tri femenina será ante Sudáfrica el martes 1 de diciembre a las 14:00. Y el tercer partido lo jugará frente a China Taipéi el sábado 5 de diciembre a las 12:00.

Si Ecuador termina entre las dos mejores selecciones de la fase preliminar, avanzará a la fase final del repechaje, que se disputará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027.

La última vez que Ecuador participó en un Mundial fue en 2015 en Canadá. En ese certamen el equipo tricolor terminó en el último lugar del Grupo C.