Este 28 de noviembre se cumplen 10 años de la tragedia de Chapecoense.

Era una de las grandes revelaciones del fútbol sudamericano. Hoy, diez años después de la tragedia aérea que cambió todo, Chapecoense sigue en pie, aunque en perenne reconstrucción.

El humilde club de Chapecó, ciudad de 250 000 habitantes en el sur de Brasil, regresó esta temporada a primera división, pero acabó condenado a un nuevo descenso, como ocurrió en 2019 y 2021.

El sábado, en uno de sus últimos días en la máxima categoría, se cumplirá una década de una de las peores catástrofes del fútbol. La fatalidad dejó prácticamente a Chapecoense sin jugadores, directivos y cuerpo técnico.

El 28 de noviembre de 2016 el avión que llevaba al equipo a Medellín, donde jugaría ante Atlético Nacional la ida de la final de la Copa Sudamericana, se estrelló por falta de combustible.

71 de los 77 ocupantes murieron. 49 eran parte del club.

Las víctimas fueron homenajeadas el martes por Chapecoense en su estadio, la Arena Condá, en un partido ganado 3-0 ante Palmeiras por la liga brasileña.

"Para siempre recordados" fue el mensaje de una pancarta desplegada por el plantel de una institución que ha debido reconstruirse una y otra vez. Y que promete seguir haciendo.

"El sueño es estar aquí, de aquí a un año, hablando de un retorno a la Serie A", dijo su entrenador, Vinícius Bergantín.

Velas que nunca se apagaron

Antes del accidente, Reinaldo Rueda, entrenador del Atlético Nacional en la época, se quitaba el sombrero ante Chapecoense: "es un equipo con hambre de gloria".

Fundado en 1973, el club brasileño había protagonizado una escalada meteórica desde la cuarta a la primera división entre 2009 y 2014 y alcanzó su cénit en la Sudamericana.

En su debut internacional, dejó en el camino a clubes históricos como Independiente y San Lorenzo de Argentina.

"Jugábamos de igual a igual con equipos de tradición gigantesca. Teníamos mucha confianza", dice a la AFP el exportador Jakson Follmann, uno de los tres futbolistas que sobrevivieron al accidente junto a Neto y Alan Ruschel.

Follmann perdió la pierna derecha y nunca volvió a jugar, mientras que Neto se retiró en 2019 en medio de fuertes dolores físicos y Ruschel colgó los botines hace dos semanas.

Pero de un día para otro Chapecoense lo perdió todo.

La aerolínea LaMia, que transportaba a la delegación, fue sancionada por negligencia y dejó de operar. Aunque hubo varias detenciones, sigue sin haber sentencias de prisión en firme.

Cuando entró por primera vez al vestuario, Rui Costa, nombrado director de fútbol después de la tragedia, encontró velas encendidas.

En ese instante, "entendí que ningún manual de gestión deportiva sería suficiente. No estaba allí para montar un equipo de fútbol, sino para reconstruir una comunidad entera", recuerda el directivo diez años después.

"Esas velas nunca se apagaron para mí", apunta.

La historia de Chapecoense conmovió al mundo y Atlético Nacional le ganó el trofeo de la Sudamericana.

Con la solidaridad de otros clubes, que renunciaron a cobrar transferencias, y un presupuesto muy limitado, el equipo captó a 30 futbolistas para regresar a las canchas.

Jugó en 2017 la Copa Libertadores y salvó la categoría en el campeonato local, pero ya nada fue como antes.

Dificultades, pero esperanza

El Chape, como se le conoce, intentaba renacer pero los números pasaron de azul a rojo.

Indemnizaciones por la tragedia y la caída de ingresos por los descensos anteriores llevaron al club a un proceso de recuperación judicial en 2022 por deudas de 18,8 millones de dólares.

El año pasado, al fin, pudo cumplir el plan de pagos y recuperar la normalidad institucional. Pero su descenso esta temporada representará un nuevo golpe a sus finanzas.

El valor de mercado de su nómina actual, unos 24 millones de dólares según la web especializada Transfermarkt, es el menor del campeonato brasileño.

Fue insuficiente para competir con chequeras como las del campeón Flamengo y Palmeiras, cuyas nóminas cuestan diez veces más.

Decretó su descenso a cuatro fechas del final del torneo y es colista en la liga, en la que ha encajado más goles que nadie (74) y marcado menos que los demás (37).

Pese a todo, con amor propio, se aferra a la esperanza en el futuro.

"Vamos a salir de esto", confió Miguel Carvalho, centrocampista de 21 años, después de anotar el martes su primer gol con Chapecoense, el llamado campeón eterno.