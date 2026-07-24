Deportivo Cuenca anuncia la salida del DT Jorge Célico por mutuo acuerdo

Deportivo Cuenca anunció la salida del DT argentino Jorge Célico. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido este viernes 24 de julio de 2026.

Según el cuadro morlaco, la relación laboral con el entrenador Jorge Célico y su cuerpo técnico concluyó de mutuo acuerdo.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Jorge y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante el tiempo que formaron parte de nuestra institución. Desde su llegada defendieron con responsabilidad y entrega los colores de Deportivo Cuenca, aportando con su experiencia y calidad humana", se lee en el comunicado.

Asimismo, Deportivo Cuenca resaltó que el profesor Célico recibirá el valor correspondiente a sus días de trabajo. "Valoramos especialmente la predisposición y comprensión del profesor Célico para alcanzar un acuerdo beneficioso para la institución, aceptando percibir únicamente los valores correspondientes a los días efectivamente laborados", expresó el equipo.

Célico asumió el equipo a inicios de 2026 para disputar la LigaPro y la Copa Sudamericana. Dirigió 28 partidos oficiales.

Su balance fue:

10 victorias

7 empates

11 derrotas

Las dos últimas derrotas de Deportivo Cuenca en la LigaPro fueron ante Universidad Católica (2-0) y frente a Macará (3-0).