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Deportivo Cuenca anuncia la salida del DT Jorge Célico por mutuo acuerdo

Deportivo Cuenca oficializó la salida del DT Jorge Célico este viernes 24 de julio de 2026 tras llegar a un mutuo acuerdo. 

DT Jorge Célico durante un partido con Deportivo Cuenca.

AFP

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

24 jul 2026 - 11:04

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Deportivo Cuenca anunció la salida del DT argentino Jorge Célico. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido este viernes 24 de julio de 2026. 

Según el cuadro morlaco, la relación laboral con el entrenador Jorge Célico y su cuerpo técnico concluyó de mutuo acuerdo

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Jorge y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante el tiempo que formaron parte de nuestra institución. Desde su llegada defendieron con responsabilidad y entrega los colores de Deportivo Cuenca, aportando con su experiencia y calidad humana", se lee en el comunicado.

Asimismo, Deportivo Cuenca resaltó que el profesor Célico recibirá el valor correspondiente a sus días de trabajo. "Valoramos especialmente la predisposición y comprensión del profesor Célico para alcanzar un acuerdo beneficioso para la institución, aceptando percibir únicamente los valores correspondientes a los días efectivamente laborados", expresó el equipo. 

Célico asumió el equipo a inicios de 2026 para disputar la LigaPro y la Copa Sudamericana. Dirigió 28 partidos oficiales.

Su balance fue:

  • 10 victorias 
  • 7 empates 
  • 11 derrotas

Las dos últimas derrotas de Deportivo Cuenca en la LigaPro fueron ante Universidad Católica (2-0) y frente a Macará (3-0). 

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